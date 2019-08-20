Неизвестный сбил трех паралимпийцев в Тульской области

В Тульской области в Алексинском районе неизвестный сбил трех инвалидов-колясочников. Об этом сообщают «Тульские новости».

Отмечается, что водитель скрылся с места преступления. Полиция продолжает поиски преступника.

Уточняется, что в настоящее время в Алексинском районе проходит подготовка к международным соревнованиям по бочча среди паралимпийцев.

По предварительным данным, пострадавшими являются 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 25-летний Сергей Сафин из Саратова и 32-летний Александр Легостаев из Перми. Девушка получила травму головы, остальные пострадавшие после обследования были отправлены домой.