Стало известно возможное место нахождения похищенных пиратами россиян около Камеруна

Российские моряки с судна «Мармалайта», которые были похищены пиратами у берегов Камеруна, скорее всего, находятся в Нигерии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник в компании работодателе сказал, что вероятнее всего похищенные моряки находится в Нигерии.

Ранее источник заявил, пираты вышли на связь, однако требования не были выдвинуты. Отмечается, что моряки содержатся в одном месте в относительно нормальных условиях.