Роспотребнадзор посоветовал предусмотреть места для хранения телефонов в школе

Роспотребнадзор опубликовал памятку для учеников, родителей и учителей по профилактике негативного воздействия мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ведомство рекомендует предусмотреть учебным заведениям места для хранения сотовых во время уроков.

Кроме того, чтобы снизить неблагоприятное влияние на здоровье в памятке советуют не носить телефоны на шее, поясе и в карманах одежды.

Также рекомендуется сократить время использования с мобильными и удалять устройство от головы в момент соединения и разговора.

Уточняется, что не стоит говорить в условиях неустойчивого приема сигнала связи — автобусе, метро, поезде, автомобиле. Во время сна телефон должен находиться минимум в двух метрах от уровня головы.

Ранее Минпросвещения рекомендовало ограничить использование телефонов в школах.