Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, среди доказательств есть спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн на Украине, а также многочисленные наблюдения танка Т-72Б3, которым на время битвы владела только российская сторона.

Издание подчеркивает, что все собранные доказательства против России будут использованы для подкрепления судебных исков против страны.

В августе 2014 года в боях под украинским Иловайском военные Украины попали в котел, при попытке прорыва которого погибли, по некоторым данным, более 300 человек человек, а около 400 — получили ранения.

Ранее Киев заявил о тысяче погибших в трагедии под Иловайском.