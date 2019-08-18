СК показал видео с места убийства семьи подростком в Ульяновской области

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства семьи подростком в Ульяновской области.

До этого стало известно, что подросток зарубил топором всю семью, а после покончил с собой.

На ролике показана работа следственно-оперативной группы. Уточняется, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что прокуратуре сообщили подробности об убившем всю свою семью подростке.