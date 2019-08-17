Пожар произошел на шахте в Кузбассе

В Кузбассе в шахте «Грамотеинская» произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как отмечается, на глубине 200 метров случилось загорание ленточного конвейера в тупиковом забое.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 21.10 мск. На момент возгорания в шахте находились 48 человек.

Как подчеркивается, 43 шахтера эвакуировались самостоятельно, пятеро были оставлены для организации жизнеобеспечения шахты.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что горняков завалило на шахте в Кузбассе.