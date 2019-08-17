Зеленский пообещал лично следить за наказанием виновных в пожаре в Одессе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично следить, чтобы наказание для виновных в пожаре в отеле Одессы соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Об этом он написал в фейсбуке.

Зеленский напомнил, что в результате пожара в одесском отеле погибли восемь человек, а десять — пострадали. Он отметил, что это произошло из-за «преступной халатности» и игнорирования норм противопожарной безопасности.

«Этому будет положен конец... Лично прослежу», — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы.