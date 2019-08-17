Вылетевший самолет из Хабаровска срочно вернулся обратно в аэропорт

Вылетевший 17 августа из Хабаровска самолет через час вернулся обратно в аэропорт по техническим причинам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Как отмечается, самолет направлялся Николаевск-на-Амуре. На борту было 15 человек, из них два члена экипажа.

По словам источника, через час полета пилоты самолета запросили посадку в месте вылета.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил источник.

Он рассказал, что Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее эксперт заявил, что более 5 тысяч раз в год самолеты сталкиваются с птицами.