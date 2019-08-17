Пассажирке А321 пожелали смерти после видео с места трагедии

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Пассажирка А321 Алла Гарковенко, находившаяся в экстренно приземлившемся в Подмосковье лайнере, рассказала о критике в свой адрес после того, как разместила в соцсети ролик с места трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что материале одной из британских газет ее ролик подписали: ««Неблагодарная стриптизерша жалуется после того, как ее спасли во время аварийного приземления». Многие пользователи сочли ее неблагодарной. Также ее критиковали за то, что она поблагодарила за спасение Бога, но не экипаж воздушного судна.

«Просто люди злые. ⟨…⟩ Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: лучше б ты там сдохла, зачем такие, как ты, выживают», — заявила Гарковенко.

Ранее западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321.