Власти Сочи готовы эвакуировать жителей из-за непогоды

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за приближающейся непогоды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что местное управление также распорядилось свернуть палаточные лагеря у рек.

«Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, погодная ситуация будет ухудшаться вплоть до понедельника. В этот период на курорте пройдут сильные дожди, а также ливни с грозами и градом. Основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Уточняется, что по распоряжению мэра круглосуточно будет отслеживаться ситуация на трассах. Жителям рекомендуется принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, а также воздержаться от отдыха в опасных районах.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.