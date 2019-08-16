Краснодарский авиадебошир арестован на пять суток

Авиадебоширу рейса Тель-Авива — Санкт-Петербург 32-летнему жителю города Кировска Ленинградской области решением суда назначен административный арест сроком на пять суток, сообщается на официальном сайте МВД.

Уточняется, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что находясь на борту он вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор.

Ранее сообщалось, что самолет приземлился в Краснодаре из-за дебошира, пытавшегося разбить иллюминатор.