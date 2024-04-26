Стало известно, когда в Египте начнут принимать карты «Мир»

Карты «Мир» могут заработать в Египте уже через шесть месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники из египетской банковской сферы.

Процесс внедрения «Мира» на территории Египта ускорился после официального присоединения ближневосточной страны к БРИКС, отметил один из собеседников издания.

«Политическая составляющая использования российских банковских карт в египетских банках уже практически согласована, остаются технические детали», — пояснили банкиры.

Соединение российской системы с египетской сетью Mezza занимает определенное время, добавили они. Сейчас над этим вопросом работает Центробанк Египта.

На неделе стало известно, что в Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир». По словам торгового атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсена, в настоящее время идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по этим картам.

Ранее еще одна страна заинтересовалась возможностью принятия карт «Мир».