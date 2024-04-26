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Подполье сообщило об ударе по готовящимся к вторжению в РФ военным ВСУ

Подпольщик Лебедев: удар нанесли по скоплению военных ВСУ в Черниговской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Черниговской области, вблизи границы с Россией, где находились готовые к вторжению в РФ военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), зафиксирован удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, чьи слова передает РИА Новости.

«Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали накапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова», — пояснил Лебедев.

Он отметил, что взрывы также произошли в селах Заречье, Гремяч и в Семеновском районе Черниговской области.

Лебедев также сообщил об ударе российской армии по поезду ВСУ при выгрузке личного состава на ж/д станции Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области.

До этого сообщалось, что украинские военные начали возводить дополнительные полосы оборонительных сооружений в Черниговской области.

Ранее экс-подполковник СБУ рассказал о диверсионных ячейках Киева в России.

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