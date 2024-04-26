Первый замглавы Оренбурга написал заявление на увольнение

Первый заместитель главы города Оренбурга Алексей Кудинов написал заявление на увольнение. Об этом сообщил Telegram-канал «Урал56.Ру».

По данным журналистов, глава города Сергей Салмин подписал документ.

Корреспонденты отметили, что в пресс-службе администрации эту информацию не подтвердили и не опровергли. Там заявили, что официальная информация по кадровым изменениям появляется позже и от дальнейших комментариев отказались.

Кудинов занимал должность первого зама главы города почти два года. До назначения он работал заместителем директора управления по производству, позже главным инженером управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов компании «Газпром добыча Оренбург» и был депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.

До этого председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов ушел в отставку. Губернатор северной столицы Александр Беглов уже одобрил увольнение чиновника. При этом Федотов решил покинуть пост по собственному желанию.

Ранее следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья.