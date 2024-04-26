Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый замглавы Оренбурга написал заявление на увольнение

«Урал56.Ру»: мэр Оренбурга подписал заявление на увольнение своего зама Кудинова

close
100%
orenburg.ru' class="item-image" >
orenburg.ru

Первый заместитель главы города Оренбурга Алексей Кудинов написал заявление на увольнение. Об этом сообщил Telegram-канал «Урал56.Ру».

По данным журналистов, глава города Сергей Салмин подписал документ.

Корреспонденты отметили, что в пресс-службе администрации эту информацию не подтвердили и не опровергли. Там заявили, что официальная информация по кадровым изменениям появляется позже и от дальнейших комментариев отказались.

Кудинов занимал должность первого зама главы города почти два года. До назначения он работал заместителем директора управления по производству, позже главным инженером управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов компании «Газпром добыча Оренбург» и был депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.

До этого председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов ушел в отставку. Губернатор северной столицы Александр Беглов уже одобрил увольнение чиновника. При этом Федотов решил покинуть пост по собственному желанию.

Ранее следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами