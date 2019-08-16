Собаки спасли восемь человек в море на празднике в Италии

В ходе праздника Феррагосто в Италии собаки спасли в море восьмерых человек, которые тонули. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на «Итальянскую школу собак-спасателей».

Как сообщается, четвероногие спасли людей, которые находились в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия.

Отмечается, что среди спасенных были двое маленьких детей.

Стало известно, что у собак за плечами есть полный курс специальной подготовки, в том числе умение прыгать в воду с вертолета.

Ранее в американском штате Теннесси собака спасла хозяйку от змеи.