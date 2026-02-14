Размер шрифта
Зеленский заявил о тысячах украинских военных, попавших в российский плен

Зеленский: Россия взяла в плен около 7 тыс. украинских военных
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся около 7 тыс. украинских военнослужащих, а в украинском плену — 4 тыс. россиян. Слова политика приводит агентство УНИАН.

«Россия взяла в плен около 7 тыс. украинских военных, Украина — более 4 тыс. российских», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

По его словам, существует вероятность, при которой военнопленные будут обменены по схеме «всех на всех».

«Если они будут готовы к обмену «всех на всех» — отлично, если обмен «тысяча на тысячу» — не идеально, но хорошо. Но даже если они готовы к обмену «100 на 100» — любой шаг в этом направлении для нас является положительным решением», — подчеркнул глава Украины.

До этого уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году в результате обмена пленными между РФ и Украиной 1851 российский военнослужащий был возвращен на территорию России из украинского плена.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться русским.
 
