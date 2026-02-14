В Кремле высказались о выступлении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде

Муж олимпийской чемпионки 2006 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде, заявив, что в фигурном катании много субъективности, передает «Чемпионат».

«Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец», — сказал Песков.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров неожиданно стал победителем соревнований, получив за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла.

17 февраля на Олимпиаде выступит российская фигуристка Аделия Петросян, представив короткую программу. Соревнования в произвольной программе пройдут 19 февраля.



