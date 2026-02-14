Плющенко отреагировал на шестое место Гуменника на Олимпиаде

Плющенко о шестом месте Гуменника на ОИ: жаль, что не бронза

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист Евгений Плющенко восхитился в своем Telegram-канале прокатом Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде.

«Браво, Петя, браво, петербургская школа фигурного катания. Молодец, Вероника Дайнеко, и все, кто работал с Петей. Но как жаль, что не бронза. Петр — боец», — написал Плющенко.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров неожиданно стал победителем соревнований, получив за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла.

17 февраля на Олимпиаде выступит российская фигуристка Аделия Петросян, представив короткую программу. Соревнования в произвольной программе пройдут 19 февраля.



Ранее Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх.