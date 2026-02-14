В Сергиевом Посаде после взрыва газгольдера вспыхнули жилые дома, есть пострадавшие

В Подмосковье после взрыва газгольдера загорелись три дома, 8 человек пострадали

В Сергиевом Посаде взорвался газгольдер (резервуар для хранения газа) в частном доме на улице Митькина. Об этом сообщает в Telegram-канале «Мособлпожспас» («Московская областная противопожарно-спасательная служба»).

Там рассказали, что после взрыва огонь распространился на три жилых дома и существует опасность, что он перекинется на соседние постройки. При возгорании пострадали восемь человек.

В конце января при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске не выжили пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание.

Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении» и надышались угарным газом, но есть и версия о неисправности электрического оборудования в помещении. Одной имениннице при пожаре удалось спастись.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить квартиру и дачу от пожара.