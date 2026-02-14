Размер шрифта
Развожаев раскрыл последствия атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, никто не пострадал
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, было уничтожено девять украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, незначительно пострадал частный дом в поселке Кача, где упали обломки дрона.

«В доме осколками выбито стекло, погнута дверь, посекло стену», — отмечается в сообщении.

В том же населенном пункте местный житель нашел во дворе своего дома фрагменты БПЛА. Повреждений не зафиксировано.

Также обломки беспилотника были обнаружены на территории пляжа в районе Фиолентовского шоссе, добавил Развожаев.

По данным Минобороны РФ, с 16:00 мск до 20:00 мск средства ПВО сбили девять украинских БПЛА самолетного типа: три — над Крымом и столько же над акваториями Азовского и Черного морей.

Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Единичные цели нейтрализовали в столичном регионе, а также в Курской, Липецкой, Астраханской и Брянской областях. В Орловской области перехватили два беспилотника, в Крыму — 13.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.
 
