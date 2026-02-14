Размер шрифта
В МЧС предупредили о росте риска обрушений крыш из-за снега

В МЧС заявили, что с начала года из-за снега 44 раза обрушились крыши зданий
Shutterstock

С начала года из-за падения снега с крыш в России пострадали 13 человек, еще двое не выжили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ведомстве обратили внимание на то, что из-за снеговой нагрузки кровли стали чаще рушиться. МЧС известно о 44 подобных случаях. Там отметили, что при сходе снега травмы получили жители Москвы (2), Подмосковья (6), Нижегородской (6) и Тульской областей (1). Инциденты 14 февраля эти данные не учитывают.

«Необходимо... организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке — объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей», — подчеркнули в министерстве.

Там призвали усилить контроль за состоянием крыш во время колебаний температуры и поставить руководителей объектов в известность о личной ответственности в случае непринятия мер.

«При сохранении текущих темпов очистки кровель вероятность повторения и увеличения числа подобных происшествий оценивается как высокая», — добавили в МЧС.

Там пояснили, что при потеплении снег на крышах насыщается влагой, а это резко увеличивает нагрузку на кровельные конструкции.

До этого в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) пятерых детей завалило снегом у катка, один ребенок не выжил. Инцидент произошел вечером у крытого хоккейного корта. С его крыши сошел снег, когда пострадавшие проходили мимо.

Ранее появилось видео с места обрушения козырька больницы в Тамбовской области.
 
