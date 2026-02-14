Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Тель-Авив стал самым загрязненным городом мира из-за пыльной бури

Ynet: Тель-Авив и Иерусалим 14 февраля стали самыми загрязненными городами мира
Ross D. Franklin/AP

Мощная пыльная буря обрушилась на Израиль 14 февраля, мгновенно сделав Тель-Авив и Иерусалим лидерами мирового рейтинга загрязненных городов. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на данные рейтинга швейцарской компании IQAir, которая дает оценку качеству воздуха в городах.

В Тель-Авиве индекс качества воздуха (AQI) взлетел до 2090, а в Иерусалиме — до 597, что классифицируется как «опасный» для здоровья. Для сравнения, Лахор (Пакистан), занимающий третье место в списке IQAir, имеет показатель 1165 AQI и характеризуется «нездоровым» воздухом.

Из-за бури в Тель-Авиве резко ухудшилась видимость, на море наблюдаются сильные волны и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям Израиля избегать выхода на улицу без крайней необходимости, особенно людям с хроническими заболеваниями, для которых физическая активность на открытом воздухе может нести серьезную угрозу.

Ранее сообщалось, что загрязненный воздух ускоряет истончение коры головного мозга у подростков.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!