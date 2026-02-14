Тель-Авив стал самым загрязненным городом мира из-за пыльной бури

Мощная пыльная буря обрушилась на Израиль 14 февраля, мгновенно сделав Тель-Авив и Иерусалим лидерами мирового рейтинга загрязненных городов. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на данные рейтинга швейцарской компании IQAir, которая дает оценку качеству воздуха в городах.

В Тель-Авиве индекс качества воздуха (AQI) взлетел до 2090, а в Иерусалиме — до 597, что классифицируется как «опасный» для здоровья. Для сравнения, Лахор (Пакистан), занимающий третье место в списке IQAir, имеет показатель 1165 AQI и характеризуется «нездоровым» воздухом.

Из-за бури в Тель-Авиве резко ухудшилась видимость, на море наблюдаются сильные волны и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям Израиля избегать выхода на улицу без крайней необходимости, особенно людям с хроническими заболеваниями, для которых физическая активность на открытом воздухе может нести серьезную угрозу.

Ранее сообщалось, что загрязненный воздух ускоряет истончение коры головного мозга у подростков.