В Югре возбудили уголовное дело после гибели подростка из-за схода снега у катка

После гибели ребенка из-за схода снега в городском поселении Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

Там рассказали, что вечером группа детей находилась у крытого хоккейного корта. С его крыши сошел снег. В результате 13-летний подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один ребенок доставлен в больницу.

В СК возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В ведомстве пообещали оценить действия лиц, которые отвечали за своевременную очистку кровли корта от снега.

Очевидцы рассказали SHOT, что дети часто приходили к корту. В этот раз, когда они играли и скидывали снег с крыши, их накрыло снежной лавиной. Трое детей смогли выбраться, шестиклассник пережил клиническую смерть (кратковременное критическое состояние организма, при котором нет сердечной и дыхательной деятельности, но сохраняется активность высших отделов головного мозга и возможно возвращение к жизни). Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался. У еще одного пострадавшего перелом ноги и бедра, он в реанимации.

