На Украине возбудили уголовное дело в отношении комика Сабурова

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова уголовное дело по поводу возможной передачи им техники для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщил украинский адвокат Евгений Пронин в своем Telegram-канале.

По его словам, проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

14 февраля Сабурова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». По информации с ресурса, комик обвиняется в покушении на суверенитет Украины и финансировании Вооруженных сил РФ.

11 февраля портал Finratings.kz писал, что активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой проверить распространяемые в сети видеоматериалы, на которых комик якобы передал бойцам ВС РФ в зону СВО 10 мотоциклов. По его словам, речь идет о возможных фактах спонсирования военных действий на Украине, за которое гражданам Казахстана грозит до 12 лет. Официальных комментариев от Генпрокуратуры или от представителей Сабурова не поступало. Обращение находится на стадии рассмотрения.

6 февраля Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Как развивалась карьера комика и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

