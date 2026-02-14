Размер шрифта
Работа крупнейшей в мире АЭС отложена из-за технических сбоев

Киодо: шестой реактор крупнейшей в мире АЭС задерживает выработку электричества
Kyodo/Reuters

Работа шестого реактора крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» вновь отложена из-за технических сбоев, что приведет к задержке в выработке и передаче электроэнергии. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Изначально возобновление работы реактора было запланировано на 20 января, позже перенесено на 21-е. Оператор станции приостановил процесс для выяснения причин неполадок и смог перезапустить реактор только 9 февраля.

Несмотря на планы начать тестовую выработку электроэнергии во второй половине дня воскресенья, теперь стало известно о задержке, как минимум, на 12 часов. Причиной послужил выход из строя прибора, регистрирующего изменения нейтронного потока в корпусе реактора.

По первоначальному графику, промышленная выработка электроэнергии должна была начаться 18 марта. На данный момент неизвестно, повлияет ли текущая задержка на эти сроки.

Последний из семи реакторов АЭС «Касивадзаки-Карива» был запущен в 1997 году, достигнув общей мощности в 8,2 ГВт. Однако в 2003 году станция была остановлена из-за выявленных нарушений в записях происшествий После возобновления работы, мощное землетрясение в Ниигате в 2007 году привело к повторной полной остановке АЭС.

В период с 2009 по 2011 годы несколько реакторов были перезапущены, однако инциденты с возгораниями и незначительными утечками радиации, не представляющие опасности для окружающей среды, продолжались. С 2011 года работа АЭС была приостановлена из-за разрушительного землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшей аварии на АЭС «Фукусима-1». Лишь в 2017 году регулирующие органы разрешили перезапуск шестого и седьмого реакторов, но из-за серьезных недостатков в мерах по борьбе с терроризмом в апреле 2021 года деятельность станции вновь оказалась под запретом на почти три года.

Ранее в порту Египта повредили оборудование для строящейся АЭС «Эль-Дабаа».
 
