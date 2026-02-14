США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, но этого недостаточно

Зеленский: США обещали Киеву гарантии безопасности на 15 лет, а нужно 30-50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что республика получила от США предложение о гарантиях безопасности на 15 лет.

По словам главы государства, он провел встречу с инвесторами и представителями бизнеса. Предпринимателям нужны более долгосрочные гарантии.

«Мы хотим иметь 20+ лет, 30-50 лет, на что пойдет администрация и конгресс — посмотрим», — сказал украинский лидер.

До этого Зеленский сообщил, что республике нужны гарантии безопасности до соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией. Политик объяснил, что они дадут ответ на вопрос, как долго на Украине не будет военных действий, и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и конгресс его услышат.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

