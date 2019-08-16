Путин присвоил звания Героев России летчикам A321

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Пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин Пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин
Пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин
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Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам самолета A321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, передает ТАСС.

Остальных членов экипажа президент наградил орденами Мужества.

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что командир экстренно севшего А321 отказался считать себя героем.