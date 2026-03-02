В Новороссийске обломки БПЛА упали на многоэтажный дом

В Новороссийске обломки украинского беспилотника повредили кровлю многоэтажного дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он пояснил, что инцидент произошел в ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Новороссийск. Кравченко отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

Глава Новороссийска заявил, что в случае необходимости на базе городской школы №29 будет развернут пункт временного размещения.

Кравченко отметил, что в направлении Кабардинки из Новороссийска перекрыто движение транспортных средств. Он призвал жителей города отойти от окон и не снимать и не выкладывать в социальные сети фото и видео работы сил противовоздушной обороны.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, в Новороссийске после 21:00 мск произошли десятки мощных взрывов. По имеющейся информации, кроме беспилотников город также пытаются атаковать БЭК — безэкипажные катера.

Ранее стало известно, что за три часа Россию атаковали почти 60 дронов.