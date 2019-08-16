Пять рек вышли из берегов из-за тайфуна «Кроса» в Приморье

В Приморье пять рек в трех районах вышли из берегов в результате нашествия тайфуна «Кроса». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Примгидромет.

Как отмечается, в настоящее время в регионе действует штормовое предупреждение. В результате тайфуна в районах выпало около 70% месячной нормы осадков, что и привело к паводкам, добавили в Примгидромете.

Красноармейском районе отрезано шесть сел, еще одно — в Уссурийском городском округе.

Синоптики сообщили, что траектория «Кросы» в регионе наиболее благоприятная, он проходит ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон обрушился на побережье Приморского края.

Ранее сообщалось, что спасатели отправились в Приморье из-за бушующего тайфуна «Кроса».