Спасатели отправились в Приморье из-за бушующего тайфуна «Кроса»

Семь спасательных бригад направлены в четыре самых паводкоопасных района Приморья, на которые обрушился тайфун «Кроса». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александра Каплунова.

Как отмечается, спасатели приступили к работам в Красноармейском районе, также аэромобильные группировки направлены в Лазовский и Хасанский районы. В пятницу, 16 августа, они развернут лодочную переправу у села Яконовка.

Кроме того, специальная бригада будет оповещать людей у берега моря, где развернуты туристические базы и стихийные базы отдыха.

В настоящий момент уже осуществляется работа по доставке питания, медикаментов, 15 августа они достигли отрезанных населенных пунктов Красноармейского района

Ранее сообщалось, что синоптики предрекли большое наводнение в Приморье из-за тайфуна.