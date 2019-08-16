Эксперт назвал число обратившихся к медикам из-за лесных пожаров среднестатистическим

Профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергей Авдеев заявил, что число обращений за медицинской помощью в регионах, где были очаги лесных пожаров, является среднестатистическим и не превышает число за аналогичный период 2018 год. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что ситуация была проанализирована в республике Бурятия, республике Саха, в Иркутской области и Красноярском крае.

«В целом, число обращений населения не превышает среднестатистическую обращаемость в медицинские организации региона по сравнении с аналогичным периодом 2018 года», — сказал Авдеев.

Он добавил, что мониторинг состояния жителей, живущих вблизи очагов возгорания, остается актуальным, однако сложившуюся ситуацию можно назвать благополучной.

Ране эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье.