Командир А321 не считает себя героем

Командир совершившего аварийную посадку самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, сообщает ТАСС.

Он добавил, что в момент ЧП спасал самолет, пассажиров и экипаж.

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить», - заявил он в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, первоначально рассматривалось решение развернуть самолет, но когда стало ясно, что второй двигатель тоже отказывает, сажать его пришлось в поле.

Он пояснил, что мощности двигателей не хватало даже для удерживания той незначительной высоты, которую к тому моменту успело набрать судно.

При этом он отметил, что подготовка самолета к вылету прошла в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.