Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Британка Бетани Россер попыталась сварить яйца по рецепту из интернета и едва не лишилась зрения, сообщает The Sun.

По совету из Сети она решила сварить яйца в микроволновке. Согласно рецепту, их нужно было погрузить в соленую воду. Соль якобы не позволила скорлупе взорваться.

По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. Чтобы не передержать, девушка выключила их через шесть. Однако, как только Россер открыла микроволновку, яйца взорвались.

Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, но часть обожженной кожи успела слезть с лица. Кроме того, теперь Россер плохо видит правым глазом из-за повреждения.

Врачи не дают гарантий, что зрение у девушки восстановится. Россер назвала произошедшее худшим и самым страшным днем в жизни.

Ранее микроволновка стала причиной эвакуации 320 человек из Нацбиблиотеки в Минске.