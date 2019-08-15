Пассажирка экстренно севшего в Подмосковье лайнера передумала лететь в Симферополь
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Пассажирка лайнера, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, Екатерина Свечникова рассказала журналистам, что после случившегося не решится путешествовать самолетами в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила,что летела в отпуск в Крым, но после случившегося решила остаться в Москве.
«Я думаю, что каждый человек на нашем месте так бы и сделал. Возможно, я пока что вообще не решусь летать», — рассказала Свечникова.
По ее словам, во время взлета она не видела никаких птиц, которые могли бы попасть в двигатель самолета.
Ранее сообщалось, что пассажиров экстренно севшего А321 отправят в Симферополь резервным бортом.