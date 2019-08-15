Пассажирка экстренно севшего в Подмосковье лайнера передумала лететь в Симферополь

close
На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года
На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года
vk.com

Пассажирка лайнера, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, Екатерина Свечникова рассказала журналистам, что после случившегося не решится путешествовать самолетами в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила,что летела в отпуск в Крым, но после случившегося решила остаться в Москве.

«Я думаю, что каждый человек на нашем месте так бы и сделал. Возможно, я пока что вообще не решусь летать», — рассказала Свечникова.

По ее словам, во время взлета она не видела никаких птиц, которые могли бы попасть в двигатель самолета.

Ранее сообщалось, что пассажиров экстренно севшего А321 отправят в Симферополь резервным бортом.