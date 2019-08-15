Черные ящики А321 будут отправлены на расшифровку

Бортовые самописцы экстренно севшего пассажирского самолета А321 будут направлены на расшифровку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что расшифровка будет проведена в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Ящики изъяты, будут направлены на расшифровку в МАК», — сказал собеседник агентства.

Самолет А321 совершил экстренную посадку в кукурузном поле с выключенными двигателями из-за попадания в них стаи птиц.

Ранее момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А321 попал на видео.