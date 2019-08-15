Черные ящики А321 будут отправлены на расшифровку

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На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года
На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года
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Бортовые самописцы экстренно севшего пассажирского самолета А321 будут направлены на расшифровку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что расшифровка будет проведена в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Ящики изъяты, будут направлены на расшифровку в МАК», — сказал собеседник агентства.

Самолет А321 совершил экстренную посадку в кукурузном поле с выключенными двигателями из-за попадания в них стаи птиц.

Ранее момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А321 попал на видео.