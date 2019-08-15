Пользователи Сети благодарят пилотов, экстренно посадивших А321 в кукурузном поле

Пользователи социальных сетей активно благодарят пилотов, которые экстренно посадили пассажирский самолет А321 в кукурузном поле.

Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

«Спасибо пилотам! Все живы!», «Пилот сумел грамотно посадить самолет с такой высоты, причем все остались живы», — пишут пользователи.

«Мы подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их», — написал один из пассажиров.

По данным МЧС, на борту находились 234 человека. Заявляется, что самолет совершил аварийную посадку из-за попадания в один из двигателей стаи птиц.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при жесткой посадке самолета А321 достигло 23 человек.