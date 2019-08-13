Песков прокомментировал применение силы полицией на акциях в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы правоохранителями, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что жесткие действия для пресечения беспорядков оправданы.

Песков отметил, что в Кремле обращают внимание как на материалы, которые свидетельствуют о превышении полномочий правоохранительными органами на акциях в Москве, так и на сообщения о неповиновении сотрудникам полиции.

Представитель Кремля призвал не давать оценок без решения суда.

«Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, поэтому использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты», это может делать или только ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или устанавливает суд», — заявил Песков.

Ранее МВД начало проверку в связи с применением силы при задержании девушки в Москве.