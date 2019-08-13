Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе дознавательница дала показания в суде

Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила коллег в групповом изнасиловании, дала показания в суде. Об этом сообщает «Башкортостан 24».

Отмечается, что во время слушания экс-сотрудница полиции говорила шепотом, читала с телефона, в зале ее едва было слышно. После замечания судьи девушка убрала телефон.

Ранее сообщалось, что потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе дознавательница впервые пришла в суд.