В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки

В управлении Следственного комитета (СК) по Кемеровской области проинформировали о госпитализации с ожогами 5-летней девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами. Вместе со старшей девочкой она кружилась, в то время как третья подруга играла с зажигалкой.

«Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшую девочку из окна заметил брат, который позвал отца. В настоящее время девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за спасение ее жизни.

Ранее в Свердловской области полиция обратилась в суд с просьбой разместить в закрытом спецучреждении подростка, который поджег одежду на своем сверстнике.