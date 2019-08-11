В пожаре в США погибли пять детей

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David Mdzinarishvili/Reuters

В США пять детей заживо сгорели при пожаре. Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что ЧП произошло в штате Пенсильвания.

Уточняется, что пожар произошел в центре дневного пребывания.

Обстоятельства происшествия выясняются.