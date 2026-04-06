В МИД России заявили о враждебном шаге Японии

Захарова назвала запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА враждебным шагом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия рассматривает запуск проекта сотрудничества японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones как враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Япония все глубже втягивается в конфликт, оказывая помощь украинской стороне, и таким образом наносит урон отношениям с Россией.

«Очевидно, что такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия», — сказала Захарова.

В феврале стало известно о решении правительства Японии присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных нужд Украины»), в рамках которой страна будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. По информации японских СМИ, средства будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.

 
