Россиянка после родов провела два месяца в коме и не выжила

В Казани женщина впала в кому после родов

26-летнюю женщину не спасли после родов. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина по имени Виктория жила вместе с мужем недалеко от Казани, во время беременности она состояла на учете в частной клинике, врачи каких-либо отклонений не наблюдали, рожать россиянка должна была в роддоме.

За день до назначенной даты женщина почувствовала недомогание, в роддоме врачи приняли решение делать кесарево сечение. В операционной Виктория говорила, что ей не хватает воздуха и вскоре потеряла сознание. Ребенок родился здоровым.

Спустя час супругу заявили, что у роженицы проблемы с тромбами. Позже мужчине сказали, что у Виктории еще и повышенный сахар.

«Вот вам результат того, что вы наблюдаетесь в платных клиниках», – цитирует издание медиков.

На следующий день женщину увезли в больницу. Выяснилось, что околоплодные воды попали кровь, из-за чего у Виктории проявилась аллергия.

Пациентку ввели в медикаментозный сон, позже у нее диагностировали отек мозга, женщина впала в кому. Без сознания она провела два месяца.

«Я каждый день ходила в церковь, молилась, чтобы мою девочку спасли. Но этого не произошло. 2 июля врач позвонил и сказал, что Вики больше нет», – рассказала мать.

По факту инцидента возбудили дело, причину произошедшего экспертиза не определила. Результаты еще одной появятся в октябре текущего года.

