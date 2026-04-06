Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка после родов провела два месяца в коме и не выжила

Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

26-летнюю женщину не спасли после родов. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина по имени Виктория жила вместе с мужем недалеко от Казани, во время беременности она состояла на учете в частной клинике, врачи каких-либо отклонений не наблюдали, рожать россиянка должна была в роддоме.

За день до назначенной даты женщина почувствовала недомогание, в роддоме врачи приняли решение делать кесарево сечение. В операционной Виктория говорила, что ей не хватает воздуха и вскоре потеряла сознание. Ребенок родился здоровым.

Спустя час супругу заявили, что у роженицы проблемы с тромбами. Позже мужчине сказали, что у Виктории еще и повышенный сахар.

«Вот вам результат того, что вы наблюдаетесь в платных клиниках», – цитирует издание медиков.

На следующий день женщину увезли в больницу. Выяснилось, что околоплодные воды попали кровь, из-за чего у Виктории проявилась аллергия.

Пациентку ввели в медикаментозный сон, позже у нее диагностировали отек мозга, женщина впала в кому. Без сознания она провела два месяца.

«Я каждый день ходила в церковь, молилась, чтобы мою девочку спасли. Но этого не произошло. 2 июля врач позвонил и сказал, что Вики больше нет», – рассказала мать.

По факту инцидента возбудили дело, причину произошедшего экспертиза не определила. Результаты еще одной появятся в октябре текущего года.

Ранее врачи приняли экстренные роды у попавшей под авто петербурженки.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!