Мужчина ранил сам себя в здании минэкономики Армении

МВД Армении: мужчина госпитализирован из здания минэкономики РА с ранением
В Ереване госпитализировали мужчину из здания министерства экономики Армении. Об этом заявил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По предварительным данным, в момент смены работник частной охранной компании минэкономики Армении произвел случайный выстрел из заряженного оружия», — написал пресс-секретарь.

Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медцентр с диагнозом огнестрельное ранение левой голени.

Состояние здоровья госпитализированного оценивается как удовлетворительное, отметил Саркисян.

В марте в Оренбурге 34-летний мужчина чистил ружье и случайно выстрелил себе в живот. Инцидент произошел, когда мужчина, находясь у себя дома, чистил свое пневматическое ружье. В какой-то момент он по неосторожности случайно выстрелил себе в живот. После этого он попал в больницу с проникающим ранением брюшной стенки, врачи сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ранее в Ингушетии шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики.

 
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
