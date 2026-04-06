Мужчина ранил сам себя в здании минэкономики Армении

В Ереване госпитализировали мужчину из здания министерства экономики Армении. Об этом заявил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По предварительным данным, в момент смены работник частной охранной компании минэкономики Армении произвел случайный выстрел из заряженного оружия», — написал пресс-секретарь.

Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медцентр с диагнозом огнестрельное ранение левой голени.

Состояние здоровья госпитализированного оценивается как удовлетворительное, отметил Саркисян.

