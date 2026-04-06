Брат и сестра погибли во время игры в прятки

В Колумбии брат и сестра, восьмилетняя Саори и пятилетний Дарьен Тиллер, погибли во время игры в прятки, оказавшись запертыми внутри морозильной камеры, пишет Metro.
По предварительным данным, дети залезли в отключенный морозильник, когда их родители ненадолго вышли из дома за покупками. После чего дверца захлопнулась, и брат с сестрой не смогли выбраться, задохнувшись в маленьком помещении.
«Нас не было примерно 20 минут. Морозильник был отключен», — рассказал отец.
Вернувшись домой и не обнаружив детей, родители начали поиски и нашли их внутри камеры без признаков жизни. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, но спасти их не удалось.
После случившегося местные власти призвали родителей и опекунов уделять особое внимание безопасности детей дома, подчеркнув, что даже несколько минут отсутствия могут привести к непоправимым последствиям.
