Брат и сестра погибли во время игры в прятки

В Колумбии брат и сестра, восьмилетняя Саори и пятилетний Дарьен Тиллер, погибли во время игры в прятки, оказавшись запертыми внутри морозильной камеры, пишет Metro.

По предварительным данным, дети залезли в отключенный морозильник, когда их родители ненадолго вышли из дома за покупками. После чего дверца захлопнулась, и брат с сестрой не смогли выбраться, задохнувшись в маленьком помещении.

«Нас не было примерно 20 минут. Морозильник был отключен», — рассказал отец.

Вернувшись домой и не обнаружив детей, родители начали поиски и нашли их внутри камеры без признаков жизни. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, но спасти их не удалось.

После случившегося местные власти призвали родителей и опекунов уделять особое внимание безопасности детей дома, подчеркнув, что даже несколько минут отсутствия могут привести к непоправимым последствиям.

