Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Западе рассказали, что нужно сделать США для успеха в переговорах с Ираном

Профессор Малинен: переговоры о прекращении огня в Иране зашли в тупик
Vahid Salemi/AP

Чтобы рассчитывать на успех в переговорах с Ираном, США должны объявить о полном выводе американских войск с территории Ближнего Востока, а также «исключить» из переговоров спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Об этом в социальной сети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По словам Малинена, переговоры о прекращении огня фактически «зашли в тупик». Он отметил, что фактически «никаких «переговоров» не было».

«Существует два условия, прежде чем США смогут рассчитывать на какой-либо успех в этих «переговорах». Первое – исключить Уиткоффа из процесса, поскольку никто больше не будет ему доверять и вести с ним переговоры. Второе — объявить о полном выводе американских войск с Ближнего Востока», — написал он.

Также Малинен подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «фактически положил конец Американской империи».

6 апреля Дональд Трамп сообщил, что 7 апреля остается «крайним сроком» для сделки с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что ответ Тегерана на предложение США о прекращении огня был «недостаточно хорошим». СМИ писали, что ответ Ирана состоит из 10 пунктов, среди которых есть остановка боевых действий, создание протокола безопасности прохода кораблей через Ормузский пролив, а также снятие санкций с Ирана.

До этого портал Axios со ссылкой на источники написал, что США и Иран обсуждают возможность ввести режим прекращения огня на 45 дней.

Ранее в США признали провал американской стратегии в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
