На Западе рассказали, что нужно сделать США для успеха в переговорах с Ираном

Чтобы рассчитывать на успех в переговорах с Ираном, США должны объявить о полном выводе американских войск с территории Ближнего Востока, а также «исключить» из переговоров спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Об этом в социальной сети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По словам Малинена, переговоры о прекращении огня фактически «зашли в тупик». Он отметил, что фактически «никаких «переговоров» не было».

«Существует два условия, прежде чем США смогут рассчитывать на какой-либо успех в этих «переговорах». Первое – исключить Уиткоффа из процесса, поскольку никто больше не будет ему доверять и вести с ним переговоры. Второе — объявить о полном выводе американских войск с Ближнего Востока», — написал он.

Также Малинен подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «фактически положил конец Американской империи».

6 апреля Дональд Трамп сообщил, что 7 апреля остается «крайним сроком» для сделки с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что ответ Тегерана на предложение США о прекращении огня был «недостаточно хорошим». СМИ писали, что ответ Ирана состоит из 10 пунктов, среди которых есть остановка боевых действий, создание протокола безопасности прохода кораблей через Ормузский пролив, а также снятие санкций с Ирана.

До этого портал Axios со ссылкой на источники написал, что США и Иран обсуждают возможность ввести режим прекращения огня на 45 дней.

Ранее в США признали провал американской стратегии в Иране.