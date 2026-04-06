«Очередной бред»: звезда «Счастливы вместе» ответила на слухи о долгах и суде

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слух, что против нее подали иск из-за долга по коммунальным услугам.

«Читаю новости и нарываюсь на очередной бред. Просто очередной бред касаемо меня», — возмутилась артистка.

Бочкарева возмутилась тому, что СМИ не перепроверяет информацию. Она объяснила, что в суд подали не на нее, а на ее тезку — Бочкареву Наталью Васильевну. У актрисы отчество — Владимировна.

«Им хочется создать новость, очередной хейт. И правда ли это, неправда — им бесполезно. А знаете, почему? Потому что в нашей стране вообще не работают суды в отношении журналистов», — заявила актриса.

Бочкарева отметила, что звезда может сильно пострадать даже из-за маленькой заметки с непроверенной информации. Как объяснила актриса, подобные новости провоцируют хейт в адрес знаменитости.

2 апреля телеканал РЕН ТВ утверждал, что на Наталью Бочкареву подали в суд из-за долга по оплате коммунальных платежей. Иск подала управляющая компания ООО «Служба комфорта Смайнекс».

Ранее на бизнес Александра Робака подали в суд.