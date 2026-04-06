Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

«Очередной бред»: звезда «Счастливы вместе» ответила на слухи о долгах и суде

Актриса Наталья Бочкарева опровергла информацию о долге за коммунальные услуги
natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слух, что против нее подали иск из-за долга по коммунальным услугам.

«Читаю новости и нарываюсь на очередной бред. Просто очередной бред касаемо меня», — возмутилась артистка.

Бочкарева возмутилась тому, что СМИ не перепроверяет информацию. Она объяснила, что в суд подали не на нее, а на ее тезку — Бочкареву Наталью Васильевну. У актрисы отчество — Владимировна.

«Им хочется создать новость, очередной хейт. И правда ли это, неправда — им бесполезно. А знаете, почему? Потому что в нашей стране вообще не работают суды в отношении журналистов», — заявила актриса.

Бочкарева отметила, что звезда может сильно пострадать даже из-за маленькой заметки с непроверенной информации. Как объяснила актриса, подобные новости провоцируют хейт в адрес знаменитости.

2 апреля телеканал РЕН ТВ утверждал, что на Наталью Бочкареву подали в суд из-за долга по оплате коммунальных платежей. Иск подала управляющая компания ООО «Служба комфорта Смайнекс».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
