Глава РФПИ назвал неизбежным катастрофический дефицит нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что катастрофическая нехватка нефти неминуема. Об этом он написал в соцсети X.

«Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает премию в $20 за баррель к и без того заоблачной цене на нефть. Катастрофический дефицит нефти неизбежен», — отметил Дмитриев.

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

