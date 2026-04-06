Дядя-наркоман вместе с друзьями похитил трехлетнюю племянницу и изнасиловал

В Индии 3-летнюю девочку изнасиловали дядя и двое его друзей

22-летнего мужчину и его знакомого задержали за изнасилование маленькой племянницы в Индии. Об этом сообщает NewsX.

Инцидент произошел в городе Патна. По данным издания, дядя похитил трехлетнего ребенка из дома и отвел на 500 метров от дома, где девочка подверглась групповому изнасилованию.

В результате несовершеннолетняя получила серьезные травмы, ее направили в больницу. Медики оказали ребенку помощь и направили обращение в полицию. Сейчас маленькая пациентка находится в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, которое из-за возраста пострадавшей признали приоритетным.

«Главный подозреваемый, дядя девочки, и один сообщник были арестованы вскоре после совершения преступления; однако третий человек до сих пор скрывается», – сообщается в публикации.

Известно, что родственник-насильник является наркоманом.

Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

