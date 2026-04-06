Российский гимнаст завоевал бронзу на брусьях на этапе Кубка мира

Россиянин Духно завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира
Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский гимнаст Арсений Духно занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Каире.

В финале соревнований Духно получил от судей 14,166 балла. Победителем стал китайский гимнаст Лю Ян с результатом 14,366 балла. Второе место занял египтянин Мохамед Афифи, набравший 14,200 балла.

Этап Кубка мира в Каире стал для Духно вторым в сезоне. Ранее в 2026 году он также принимал участие в турнирах в Баку и Котбусе.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее стало известно о скором рассмотрении Международной федерацией инцидента с россиянкой и флагом Украины.

 
