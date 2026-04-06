Захарова рассказала о предупреждении странам Балтии из-за открытого неба для ВСУ

Москва предупредила балтийские страны после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Их предупредили. Не поймут — получат ответ», — сказала она.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — якобы открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии заверили, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что появившаяся в СМИ информация о выдаче официального разрешения на использование воздушного пространства страны украинскими БПЛА не соответствует действительности.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.

 
